Ex-candidato pedirá anulação de decisão que ratificou reeleição de Maduro

Maduro foi proclamado presidente reeleito no dia 28 de julho, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição. Dias depois, a pedido do próprio Maduro, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) validou a eleição.

O TSJ certificou a reeleição de Maduro após uma perícia que supostamente examinou as caixas com as cédulas de votação do CNE. Márquez, um dos 10 candidatos na eleição, compareceu a uma convocação da Sala Eleitoral como parte do processo.

"A sentença é nula e a perícia foi obtida por métodos ilegais e inconstitucionais. Afirmamos então que o que temos aqui é uma fraude processual constitucional", destacou Márquez.

"A chamada perícia foi um processo bastante oculto, bastante obscuro (...) nunca nos foi explicado aos venezuelanos em que consistiu realmente essa perícia (...). Ninguém pôde ter testemunhas, ninguém pôde apresentar um especialista, foi feito fora do período probatório em que deveria ser estabelecido", acrescentou.