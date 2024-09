EUA sanciona 16 funcionários de Maduro por 'fraude eleitoral' na Venezuela

Os Estados Unidos sancionaram, nesta quinta-feira (12), 16 funcionários do governo, militares, de inteligência, Supremo Tribunal e da autoridade eleitoral da Venezuela por obstrução do "processo eleitoral" e violação dos direitos civis, informou o Departamento do Tesouro.

As sanções têm como alvo "funcionários importantes envolvidos nas reivindicações fraudulentas e ilegítimas de vitória do (presidente Nicolás) Maduro e na sua brutal repressão à liberdade de expressão após as eleições, enquanto a esmagadora maioria dos venezuelanos pede mudança", disse o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, citado em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os membros do Supremo Tribunal de Justiça sancionados estão os juízes Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez e Fanny Beatriz Márquez Cordero.