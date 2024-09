Em Singapura, papa Francisco pede proteção à 'dignidade dos trabalhadores migrantes'

"Mesmo que não aumentem o meu salário, ao menos estou feliz em saber que o papa luta e reza por nós", disse a mulher de 34 anos, que ganha cerca de 600 dólares de Singapura (US$ 460) por mês, longe dos 3.985 dólares de Singapura que representam a renda média do país.

Na manhã de quinta-feira, o papa de 87 anos foi recebido oficialmente no Parlamento e participou em uma reunião com o presidente Tharman Shanmugaratnam e o primeiro-ministro Lawrence Wong. Francisco recebeu uma orquídea branca com o seu nome, a flor símbolo do país.

No seu discurso, Francisco elogiou a "argúcia empresarial" na cidade de "origens humildes" que impressiona com a "floresta de moderníssimos arranha-céus que parecem emergir do mar".

Também destacou a importância de uma sociedade baseada na "justiça social" e "bem comum". O pontífice encorajou as autoridade a trabalhar na "melhoria das condições de vida dos cidadãos com políticas sobre a habitação pública, uma educação de elevada qualidade e um sistema de saúde eficiente".