Djokovic disputará partida de exibição com Del Potro em Buenos Aires

Novak Djokovic, ex-número um do mundo e detentor do recorde de títulos de Grand Slam, enfrentará o ex-tenista local Juan Martín del Potro em partida amistosa no final do ano, após a confirmação, nesta quinta-feira (12), da chegada à Argentina do astro sérvio.

'Nole', atualmente em quarto lugar no ranking, participará do "El Último Desafío", no domingo, dia 1º de dezembro, no estádio Parque Roca, com capacidade para 15.500 espectadores.

A organização do evento anunciou que Djokovic chegará a Buenos Aires no dia 29 de novembro e participará de um jantar oficial com Del Potro, no sábado oferecerá uma conferência para convidados, na qual explicará sua história de vida e no domingo jogará contra o argentino, ex-número três do ranking.