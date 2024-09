Corte da Guatemala rejeita pedido do MP para processar presidente

No dia 31 de julho, Porras solicitou à Corte o início de um processo para retirar a imunidade de Arévalo, alegando que o mandatário supostamente "não cumpriu" uma decisão de maio daquela instância que exigia que ele próprio e outros funcionários se abstivessem de ações contra ela, cujo mandato expira em maio de 2026.

"O pedido não tem fundamento", afirmou a Corte de Constitucionalidade em uma resolução, ao rejeitar o pedido da controversa procuradora-geral, Consuelo Porras, que desde 2023 trava um confronto com Arévalo.

A justiça da Guatemala rejeitou nesta quinta-feira (12) um pedido do Ministério Público para processar o presidente Bernardo Arévalo e destituir alguns de seus funcionários.

Os Estados Unidos e a União Europeia consideram a procuradora "corrupta" e "antidemocrática" e criticaram a cruzada que ela iniciou em 2023 contra Arévalo e seu partido social-democrata Semilla, que foi desqualificado pela justiça.

"Hoje, por unanimidade e de acordo com a lei, a Corte de Constitucionalidade declarou sem fundamento o pedido [...] formulado pela procuradora-geral", afirmou nas redes sociais o secretário-geral da Presidência, Juan Guerrero, um dos funcionários incluídos no pedido de Porras.

Arévalo, no poder desde janeiro, não tem autoridade para remover Porras do cargo, mas pediu publicamente sua renúncia, considerando que suas ações "corruptas" prejudicam a democracia no país.