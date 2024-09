Coreia do Norte mostra pela primeira vez instalações de enriquecimento de urânio

A imprensa oficial da Coreia do Norte publicou nesta sexta-feira (13, noite de quinta em Brasília), pela primeira vez, imagens de uma usina de enriquecimento de urânio durante uma visita do líder deste país com arsenal nuclear, Kim Jong Un.

É a primeira vez que a Coreia do Norte oferece detalhes sobre suas instalações de enriquecimento de urânio desde que o país realizou seu primeiro teste nuclear em 2006.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essas usinas produzem o urânio enriquecido necessário para armamento nuclear, fazendo esse elemento girar em alta velocidade em centrífugas.