Brasil volta a perder em seu grupo e se complica na Copa Davis

Contra os holandeses, nesta quinta-feira, o Brasil começou bem e o jovem João Fonseca, de 18 anos (158º do ranking), derrotou Botic Van de Zandschulp (68º) por 6-4 e 7-6 (7/3).

Porém, os europeus viraram depois com as vitórias de Tallon Griekspoor (39º) por 7-6 (7/2) e 6-4 sobre Thiago Monteiro (76º), e da dupla Botic Van de Zandschulp e Wesley Koolhof contra Rafael Matos e Marcelo Melo com parciais de 6-4 e 7-6 (7/5).

O Brasil tem apenas uma última rodada contra a Bélgica para tentar melhorar suas poucas chances e se classificar para a 'Final 8' de Málaga (Espanha), para a qual se classificam os dois primeiros de cada grupo.

A situação de outro sul-americano, o Chile, ainda é pior: perdeu para a Alemanha (3-0) em Zhuhai, na China.