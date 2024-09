Ativistas dos direitos afro-americanos são condenados nos EUA por vínculos com a Rússia

Yeshitela é fundador do Partido Socialista do Povo Africano (APSP, sigla em inglês) e do Movimento Uhuru. Hess e Nevel são aliados brancos desses grupos. Romain é o líder de uma filial com sede na Geórgia conhecida como Black Hammer.

De acordo com a Promotoria, entre 2015 e 2022, os quatro realizaram ações nos Estados Unidos em nome do governo russo, recebendo dinheiro e apoio de Aleksandr Ionov, presidente do grupo Movimento Antiglobalização da Rússia, sediado em Moscou. A acusação afirma que Ionov usou o APSP, o Movimento Uhuru e o Black Hammer para promover pontos de vista russos sobre política, a guerra na Ucrânia e outras questões.

"Os esforços de influência de Ionov foram dirigidos e supervisionados" pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), a agência de inteligência do país, afirmou o Departamento de Justiça.