Alberto Fujimori e os quatro pontos-chave da era que polarizou o Peru

Durante seus dez anos de mandato, o ex-mandatário fechou o Congresso, alterou a Constituição, assinou a paz com o Equador, foi reeleito duas vezes e derrotou, com o uso da violência, a extrema esquerda armada

De origem japonesa, mas popularmente conhecido como 'o chinês', Fujimori — que morreu na quarta-feira (11) aos 86 anos — delineou um governo que, entre acertos econômicos e um estilo autoritário, marcou o fim do século XX, conforme analisam os especialistas.

Quando assumiu o poder após sua inesperada vitória nas eleições presidenciais de 1990, Alberto Fujimori encontrou um Peru assolado pela hiperinflação e pela violenta guerrilha maoísta do Sendero Luminoso.

Alberto Kenya Fujimori era um completo desconhecido até 1990. Naquele ano, contra todas as previsões, derrotou o escritor e amplamente favorito Mario Vargas Llosa.

Ao romper com a classe política, tornou-se um dos primeiros presidentes 'outsiders' em uma região até então marcada por um regime de partidos.

Engenheiro agrônomo e matemático formado nos Estados Unidos e na França, fez campanha em um trator e vestido de samurai, com um discurso de centro-esquerda prometendo "honestidade, tecnologia e trabalho".

Segundo o especialista, o ex-presidente remodelou a política peruana "em um sistema quase bipartidário de fujimorismo contra antifujimorismo" que se estendeu até sua morte.

- Autogolpe e "guerra suja"

No poder, dissolveu o Congresso em 1992, se aliou aos militares e cooptou as instituições para convocar uma Assembleia Constituinte, que fez uma nova Constituição a seu favor e abriu as portas para uma reeleição, até então proibida.