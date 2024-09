Wall Street fecha em alta após dados da inflação

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (11), graças a compras a preços vantajosos que permitiram reverter a tendência de baixa no início do dia, provocada por um indicador de inflação que não convenceu.

O índice Dow Jones subiu 0,31%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,17% e o índice ampliado S&P 500 teve um ganho de 1,07%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Wall Street começou o dia em queda devido a um relatório misto de inflação, que mostrou que os preços ao consumidor subiram 2,5% nos 12 meses encerrados em agosto nos Estados Unidos, abaixo do esperado. No entanto, a inflação subjacente, que exclui preços voláteis como alimentos e energia, foi superior ao esperado no mês (0,3%).