Seca faz governo avaliar novo horário de verão para economizar energia

"Nós precisamos todos ajudar. O horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia", corroborou Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

O governo informou nesta quarta-feira (11) que está avaliando reimplantar o horário de verão, suspenso desde 2019, para economizar energia e aliviar a demanda do sistema elétrico nas horas de pico, em um momento em que o Brasil enfrenta a pior seca desde que há registros.

Silveira afirmou, no entanto, que a medida, que divide a sociedade, está em "fase de avaliação" devido às suas implicações no sistema energético e na atividade do país.

Ele assegurou que a possível implementação da medida se deve ao fato de que o Brasil enfrenta atualmente "um momento realmente crítico, de despache térmico de ponta", quando os brasileiros retornam do trabalho, ligam dispositivos eletrônicos e tomam banho.

Essa alta no consumo coincide com o momento do dia em que a energia solar e eólica, que sustentam a vasta rede hidrelétrica, diminuem, explicou ele.