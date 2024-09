Protestos, caos e traições marcam aprovação da reforma judicial no México

Manifestantes invadindo o Senado, acusações de traição e um caos que não se via em anos marcaram a aprovação final da polêmica reforma do presidente Andrés Manuel López Obrador para estabelecer a eleição popular de juízes. Centenas de pessoas entraram em confronto com a tropa de choque da polícia após tentar entrar, na noite de terça-feira, em uma antiga sede do Senado na Cidade do México, onde se mobilizaram debaixo de chuva após invadirem a sede atual da Câmara alta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O poder Judiciário não vai cair, não vai cair!" e "Nem um passo atrás!", gritavam os críticos ao projeto, que transforma o México no primeiro país que elegerá todos os seus juízes e magistrados, incluindo os da Suprema Corte, pelo voto direto.

Muitos dos manifestantes, principalmente funcionários do Judiciário em greve e estudantes universitários, invadiram o plenário onde os legisladores debatiam, em cenas que lembraram a invasão do Capitólio, sede do Legislativo dos Estados Unidos em janeiro de 2021 por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. "Senhor senador, detenha o ditador!", disseram os ocupantes, referindo-se ao presidente de esquerda, enquanto agitavam uma enorme bandeira do México e denunciavam que a reforma viola a independência dos juízes e acaba com a possibilidade de ascender pelo mérito. Alguns se reuniram desde cedo nos arredores do Senado, após ter bloqueado, na semana passada, a Câmara dos Deputados, o que obrigou os legisladores votar e aprovar a reforma em um ginásio poliesportivo.

Antes de os manifestantes acabarem ocupando as tribunas, o presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, suspendeu a sessão e culpou os opositores de mobilizar uma "operação formiga" para infiltrar os manifestantes em uma "tentativa de golpe" contra o Legislativo. O debate foi retomado horas depois no Antigo Casarão de Xicoténcatl, onde o Senado funcionou até 2011. - Oposição entrincheirada -

Para invadir o Senado, os manifestantes abriram caminho aos empurrões e derrubaram portas diante de uma escassa presença policial. "Não reprimimos", vangloriou-se Fernández Noroña. No plenário, entoaram o hino nacional e gritaram frases como "Não estão sozinhos!", em apoio aos senadores da oposição. "Perceberam que tínhamos a maioria qualificada (...) e tentaram atrapalhar a sessão", disse o presidente do Senado à imprensa.

Faltava apenas um voto ao partido governista Morena e seus aliados para conseguir este objetivo, enquanto os opositores PAN, PRI e Movimento Cidadão se comprometeram a votar contra. Vários legisladores da oposição se entrincheiraram inclusive em hotéis antes do debate e pediram que ninguém lhes "virasse as costas". Uma senadora do conservador PAN também convidou a "linchar o cara" que traísse a oposição. - "Traidor" -

No entanto, em círculos políticos e nas redes sociais cresceram os boatos sobre um "traidor" que se inclinaria para a situação. Com o passar das horas, as sinalizações apontaram para o senador do PAN Miguel Ángel Yunes, que se declarou doente e foi substituído por seu pai, um questionado político do estado de Veracruz (leste). "Teria sido mais decente, querido amigo, que você nos dissesse, 'Vou traí-los'", alfinetou o senador e presidente do PAN, Marko Cortés, para Yunes pai.