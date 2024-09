Princesa Kate diz estar "livre do câncer"

Mulher do príncipe William anunciou em março que estava em tratamento. Família real britânica não deu detalhes sobre a doença. "Meu caminho até a cura e total recuperação é longo", disse Kate em vídeo oficial.Catherine, a princesa de Wales, anunciou nesta segunda-feira (09/09) estar "livre do câncer" após completar nove meses de quimioterapia. Em um vídeo divulgado pelo Palácio de Kensington, a integrante da família real britânica disse que estava focada em manter a saúde. "Não posso descrever o alívio que é finalmente ter completado meu tratamento de quimioterapia", disse Kate em um vídeo que mostra ela ao lado da família, gravado em Norfolk, leste da Inglaterra. "Fazer o que posso para continuar livre do câncer é meu foco agora. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho até a cura e total recuperação é longo." Embora a notícia seja positiva, o Palácio de Kensington – onde ela vive com o príncipe William e os três filhos – disse que era muito cedo para dizer se Kate, que tem 42 anos e é mãe de três crianças, estava oficialmente livre da doença. Pacientes geralmente são declarados livres de câncer quando não há doença detectável no organismo por um período de cinco anos. Kate pode voltar a fazer mais aparições públicas Kate revelou o diagnóstico de câncer em março deste ano e esteve desde então reclusa. Em janeiro, ela chegou a passar por uma cirurgia abdominal. Ela fez uma breve aparição nas celebrações do aniversário do Rei Charles 3º, em junho, e acompanhou a final masculina de tênis do campeonato de Wimbledon, em julho. A princesa de Wales disse que manterá uma agenda leve de compromissos públicos até o final deste ano. Segundo a BBC, ela poderá fazer uma aparição nos eventos em novembro do Dia da Lembrança, data comemorativa do fim da Primeira Guerra Mundial. ra (dpa, AFP, ots)