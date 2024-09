Pedro Sánchez defende asilo de González Urrutia como 'gesto de humanidade'

O candidato da oposição venezuelana chegou à Espanha na segunda-feira para pedir asilo, depois de um mês na clandestinidade após as eleições presidenciais de 28 de julho.

"O asilo não deixa de ser um gesto de humanidade, um compromisso civil humanitário da sociedade espanhola e, por extensão, do seu governo com pessoas que infelizmente sofrem perseguições e repressão", declarou em coletiva de imprensa em Xangai.

"Tomei esta decisão pensando na Venezuela" para que "as coisas mudem" e construir "uma nova era para a Venezuela", explicou o diplomata de 75 anos, já em Madri.

"O governo da Espanha, desde a realização das eleições, tem sido claro. Pedimos a publicação das atas, não reconhecemos a vitória de Nicolás Maduro", explicou.

"E fazemos algo muito importante: trabalhar pela unidade da União Europeia para que este trabalho nos permita ter espaço de mediação daqui até o final do ano, para que possamos encontrar uma solução que transmita a vontade democrática expressa nas urnas para o povo venezuelano", insistiu.

Sánchez também indicou que não abordou a questão da Venezuela no seu encontro de segunda-feira em Pequim com o presidente chinês Xi Jinping, que mantém laços estreitos com Maduro.