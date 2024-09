Nova ameaça de 'shutdown' nos EUA antes da eleição

Muitos republicanos estão relutantes em aumentar novamente o limite de gastos orçamentários e pedem maior rigor fiscal. Assim, Johnson não conseguiu formar uma maioria dentro de seu próprio campo para prorrogar o orçamento atual do governo por mais seis meses.

A ameaça de uma paralisação do Estado federal volta a aparecer nos Estados Unidos a dois meses da eleição presidencial, e uma votação prevista para esta quarta-feira (11) no Congresso foi adiada devido à falta de maioria entre os republicanos.

"Vou provocar um shutdown do governo em um piscar de olhos (...) se isso não for incluído no projeto de lei", ameaçou o ex-presidente, que tem forte influência sobre os republicanos na Câmara.

O governo se opõe à medida, argumentando que o voto de não-cidadãos já é ilegal e que não há evidências de que imigrantes irregulares estejam participando das eleições.

