Nos EUA, aviões da Delta colidem em aeroporto de Atlanta e um deles fica sem cauda

"Você sabe, eu apenas notei que a cauda do RJ está faltando", disse um controlador de tráfego aéreo, segundo arquivos de áudio mantidos pelo LiveATC.net. "Então, Endeavor 5526, mantenha sua posição, e você precisa de alguma assistência imediata?", perguntou. "Nenhuma assistência imediata," respondeu um piloto. "Vamos precisar de um reboque, no entanto."

Dois aviões da Delta Airlines colidiram em uma pista de taxiamento no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, na manhã da terça-feira, 10. Um deles, um Bombardier CRJ-900, teve a cauda atingida pela asa de um jato Airbus A350. A empresa informou que não houve feridos e que os passageiros foram realocados em outros voos que partiram no período da tarde.

Jason Adams, um meteorologista da WFTS-TV de Tampa, na Flórida, que viajava para a Louisiana para cobrir o furacão Francine, relatou o momento do impacto na plataforma social X, antigo Twitter. "Bem, isso foi aterrorizante", escreveu. "Taxiando para o voo de Atlanta para a Louisiana e outro avião parece ter batido na parte de trás do nosso avião. Sons muito bruscos de metal raspando e depois estrondos altos. Estamos bem. Sem fogo ou fumaça."

Oficiais do aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, disseram que os passageiros de um avião foram transportados de ônibus de volta ao terminal, enquanto o outro avião retornou a um portão por seus próprios meios. O Airbus transportava 221 passageiros e o Bombardier, 56.

A Delta disse que vai cooperar com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e outras autoridades que abriram investigação sobre o caso. A Administração Federal de Aviação diz que também está apurando o que ocorreu.

Oficiais do aeroporto descreveram as interrupções nas operações no aeroporto, que é o mais movimentado do mundo, como "mínimas".