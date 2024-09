México aprova eleição de juízes por voto popular, apesar de advertências sobre danos à justiça

O México será o primeiro país do mundo a eleger todos os seus juízes por voto popular, após a aprovação de uma reforma do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador, que, segundo seus críticos, compromete a independência dos poderes.

"Vamos dar um exemplo ao mundo porque o Poder Judiciário, está mais do que provado, não faz justiça", disse o mandatário ao celebrar a aprovação da emenda, que estremeceu as relações com os Estados Unidos — principal parceiro comercial do México — e gerou nervosismo nos mercados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

López Obrador, que entregará o poder à sua apadrinhada política Claudia Sheinbaum no dia 1º de outubro, impulsionou a emenda constitucional no contexto de um confronto com a Suprema Corte, à qual acusa de favorecer a corrupção e grupos criminosos e de servir à oposição.