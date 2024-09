Liga francesa propõe mediação a Mbappé e PSG para resolver litígio econômico

Contatado pela AFP, o entorno de Kylian Mbappé não deu retorno até o momento.

No início do ano, antes de o atacante anunciar sua intenção de deixar o PSG, ambas as partes afirmaram que Mbappé tinha aberto mão de uma parte de seus bônus em um acordo feito com a diretoria parisiense em agosto de 2023, depois que ele foi afastado da equipe por um mês.

O próprio jogador declarou à imprensa no dia 3 de janeiro: "Com o acordo alcançado com o presidente, pouco importa minha decisão, conseguimos proteger ambas as partes, preservar a tranquilidade do clube para os desafios que estão por vir, o que é o mais importante".