Kamala e Trump duelam em debate repleto de trocas de farpas

com Danny KEMP em Washington

com Danny KEMP em Washington Autor

Autor com Danny KEMP em Washington

Depois disso, as gentilezas terminaram.

O debate da emissora ABC News começou quando a vice-presidente democrata inesperadamente se aproximou do ex-presidente republicano para apertar sua mão, antes de assumirem seus respectivos púlpitos no Centro Nacional da Constituição, na Filadélfia.

Harris, de 59 anos, respondeu olhando com um sorriso irônico, mas logo irritou o adversário ao afirmar que representa um novo começo após a "bagunça" da presidência de Trump, dizendo: "Não vamos voltar atrás."

Rapidamente, Trump, de 78 anos, chamou a adversária de "marxista" e falsamente afirmou que ela e o presidente Joe Biden permitiram a entrada de "milhões de pessoas de prisões e manicômios" no país.

Trump "entregaria" a Ucrânia ao presidente russo, Vladimir Putin, "um ditador que o devoraria no almoço", acusou ela. "Ditadores e autocratas estão torcendo para que você seja presidente novamente."

Outra troca intensa foi sobre o aborto.

Trump insistiu que, embora tenha pressionado pelo fim do direito federal ao aborto, ele queria que os estados fizessem suas próprias escolhas e políticas.

A vice-presidente disse que ele estava contando "um monte de mentiras" e chamou as políticas do republicano de "insultantes para as mulheres dos Estados Unidos."