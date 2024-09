Inflação nos EUA cai mais do que o esperado em agosto

Os números de agosto ficaram ligeiramente abaixo da média das previsões dos economistas consultados pelo Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, em inglês) foi de 2,5% em termos anuais em agosto, após registrar 2,9% em julho, informou o Departamento do Trabalho. Este é o valor mais baixo desde fevereiro de 2021.

A inflação nos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em agosto, um dado fundamental tanto para o Federal Reserve (Fed, banco central), que se prepara para reduzir suas taxas de juros, quanto para a campanha eleitoral da vice-presidente democrata Kamala Harris, que enfrenta o ex-presidente republicano Donald Trump.

A taxa de inflação mensal, no entanto, subiu 0,2% após a queda de junho, alinhada às expectativas.

Juntamente com a queda dos preços ao consumidor, o índice PCE, favorito do Fed, também desacelerou se aproximando da meta do banco a longo prazo de 2%.

O mercado de trabalho também estagnou.