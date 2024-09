Derrotada pelo Paraguai, Seleção segue sem conseguir encontrar rumo

Dorival Júnior prometeu que o Brasil vai disputar a final da Copa do Mundo de 2026. "Podem me cobrar", afirmou. Mas a Seleção perdeu por 1 a 0 para o Paraguai em Assunção, em mais um jogo que mostrou desempenho aquém do esperado. A promessa do treinador horas antes da partida caiu mal e deu o que falar nas redes sociais e na imprensa, desde comentários debochados até declarações de indignação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Quer ir à final da Copa, Dorival? Compra logo o seu ingresso", escreveu o comentarista Renato Mauricio Prado no portal UOL.

Tais palavras refletem o desconforto dos brasileiros, distanciados há anos da Seleção, que já foi motivo de orgulho, após uma nova decepção nas Eliminatórias. A tranquilidade parecia se aproximar depois da vitória sobre o Equador (1 a 0) na última sexta-feira, em Curitiba. Mesmo com as vaias dos torcedores, o resultado encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas na competição. No estádio Defensores del Chaco, no entanto, as coisas voltaram a piorar: o Brasil não apenas teve seu pior primeiro tempo na era de Dorival, que começou em janeiro, mas também viu a torcida paraguaia gritar "olé".

- 'Mea culpa' - Muito questionado pela pouca aplicação dos jogadores, a falta de ímpeto ofensivo, os planos táticos e as substituições, o treinador assumiu a responsabilidade pela derrota, a primeira desde que assumiu o cargo. Apesar de ter subido uma posição na tabela das Eliminatórias, o Brasil está mais perto do lanterna do que do líder: é o quinto colocado com dez pontos em oito jogos.

"Precisamos de muito mais para chegar ao nível que todos queremos. Estamos buscando a tudo custo. Não é simples, não é fácil, é trabalhoso, mas nós temos que intensificar para que encontremos rapidamente esse caminho", disse Dorival. Ninguém imagina o Brasil fora da próxima Copa, mas dentro da Seleção já se reconhece que a equipe está "um passo atrás" em relação a outras potências. Antes da derrota para o Paraguai, o capitão Danilo disse que a Seleção não evoluiu em termos de organização e sofre com uma "instabilidade" desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo de 2022.

De lá para cá, o Brasil teve três técnicos enquanto a CBF tentou, sem sucesso, contratar o italiano Carlo Ancelotti. "Amanhã não vão chegar outros 23 jogadores, temos que assumir a responsabilidade", afirmou Danilo, cujo desempenho, assim como o de outros jogadores experientes como Alisson e Marquinhos vem sendo questionado. - "Camisa amaldiçoada" -

Mas na Seleção os três passaram praticamente despercebidos pela Copa América, entre junho e julho, em que o Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Uruguai. Candidato à Bola de Ouro, Vini Jr., que não marcou nos cinco jogos que disputou pelas Eliminatórias, é um dos mais questionados. "Está sendo um processo muito complicado porque quando a confiança não vem, os gols não vêm", disse o atacante ao canal SporTV, onde pediu desculpas aos torcedores.