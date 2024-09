Conselho de Segurança da ONU estende embargo de armas em região do Sudão

O conflito coloca de um lado o Exército, liderado pelo general Abdel Fattah al Burhanm, e do outro os paramilitares das Forças Rápidas de Apoio (FAR), comandado por seu ex-número dois, o general Mohamed Hamdan Daglo. Ambos foram acusados de crimes de guerra, sobretudo de bombardeios indiscriminados em zonas habitadas.

Embora as sanções não sejam aplicáveis a todo o país, sua renovação "restringirá o fluxo de armas para Darfur" e "ajudará" a "devolver o Sudão ao caminho da estabilidade e da segurança", acrescentou.

As Nações Unidas e as organizações humanitárias temem que a guerra desencadeie uma nova violência étnica, especialmente em Darfur, que já foi devastada há mais de 20 anos pela política de terra arrasada aplicada pelos Janjaweed, milicianos árabes que se juntaram às FAR.

Jean-Baptiste Gallopin, da Human Rights Watch, lamentou a "oportunidade perdida" pelo Conselho, a quem pediu para "ampliar" o embargo de armas a todo o país.

