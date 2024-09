Congresso argentino ignora protestos e ratifica veto de Milei à lei que aumentaria aposentadorias

Em uma sessão tensa que durou mais de quatro horas, a decisão do presidente foi mantida por não ter atingido os dois terços necessários para ser rejeitada, enquanto 87 deputados apoiaram a posição do governo.

O Congresso da Argentina ratificou nesta quarta-feira (11) o veto do presidente Javier Milei a uma lei que concedia aumento para os aposentados, apesar de uma mobilização de milhares de pessoas em frente ao Parlamento que terminou com confrontos entre um grupo de manifestantes e a polícia.

Desde que assumiu a presidência em 10 de dezembro, Milei tem defendido a meta do equilíbrio fiscal.

No entanto, em julho, ele decretou um aumento de 700% no orçamento da Secretaria de Inteligência do Estado com a alocação de uma verba extraordinária de cerca de 102 milhões de dólares (R$ 578 milhões na cotação atual) para despesas reservadas, ou seja, sem obrigação de prestação de contas.

No primeiro semestre deste ano, a Argentina obteve o primeiro superávit fiscal desde 2008 com a implementação de um drástico corte nos gastos estatais, o que resultou em milhares de demissões, paralisação de obras públicas, redução do orçamento para universidades, institutos de ciências, pesquisa e desenvolvimento, e redução dos subsídios às tarifas dos serviços públicos.