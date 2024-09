Com vários desfalques, Uruguai segura empate (0-0) na visita à Venezuela

A Venezuela colocou o desfalcado Uruguai em sérios apuros, mas a equipe comandada pelo técnico Marcelo Bielsa resistiu e arrancou um empate em 0 a 0 fora de casa nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O goleiro da 'Celeste' Sergio Rochet foi o destaque neste jogo da oitava rodada do torneio numa noite chuvosa no Estádio Monumental de Maturín, em que a 'Vinotinto' tentou levantar a cabeça após a goleada de 4 a 0 sofrida sofrida diante da Bolívia nos 4.150 metros acima do nível do mar da cidade de El Alto na última quinta-feira.

Com o resultado, o Uruguai caiu do segundo para o terceiro lugar na tabela, com 15 pontos, atrás da líder Argentina, com 18, e da Colômbia, com 16. Mais cedo, os colombianos venceram a 'Albiceleste' em casa por 2 a 1.