Brasil estreia com derrota para Itália na Copa Davis; Bélgica e Espanha vencem

O Brasil estreou na Copa Davis com derrota nesta quarta-feira (11) para a Itália, atual campeã do torneio, com João Fonseca (N. 158) e Thiago Monteiro (N.76) perdendo seus jogos de simples para Matteo Berrettini (N.43) e Matteo Arnaldi (N.33), respectivamente.

Os brasileiros agora precisam reagir contra Holanda e Bélgica, os outros integrantes do grupo A da competição, que também entraram em quadra pela primeira rodada nesta quarta-feira, com vitória dos belgas por 2-1.

No grupo B, a Espanha de Carlos Alcaraz começou bem ao vencer a República Tcheca, mas tiveram que suar a camisa mesmo contando com o número 3 do mundo.