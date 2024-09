Berlim oferece bônus de até 200 euros para combater lixo eletrônico

Moradores da capital alemã poderão receber "bônus de reparo" de até 200 euros se levarem aparelhos para o conserto em vez de jogá-los fora.A partir de 17 de setembro, os moradores de Berlim poderão solicitar um chamado "bônus de reparo" pelo conserto de aparelhos eletrônicos. O governo da capital alemã anunciou nesta terça-feira (10/09) que será possível receber até 200 euros (R$ 1.240) pelo reparo de aparelhos usados em residências particulares, de torradeiras e cafeteiras a laptops e fones de ouvido. Os consertos poderão ser realizados em oficinas, lojas de eletrodomésticos e nos chamados Repair-Cafés (Cafés de reparo), nos quais os reparos são feitos por voluntários. Inicialmente, moradores de Berlim poderão solicitar o bônus via internet até o fim de 2024. Uma lista dos dispositivos elegíveis está disponível online. Os solicitantes receberão de volta 50% dos custos de reparo, no valor máximo de 200 euros. O conserto precisa ter custado no mínimo 75 euros (R$ 465). Em reparos realizados em estabelecimentos não comerciais, a compra de peças de reposição poderá ser até 100% subsidiada. Nova consciência O principal motivo por trás do "bônus de reparo" é sensibilizar consumidores para que usem produtos por mais tempo, disse Ute Bonde, chefe da pasta de Meio Ambiente da capital alemã. Ao mesmo tempo, a economia local deverá se beneficiar, apontou. "Precisamos de uma nova consciência sobre como lidar com dispositivos defeituosos. O primeiro pensamento deve ser sempre a pergunta: onde posso consertar isso?", disse. Se as pessoas usarem os aparelhos por mais tempo em vez de descartá-los, além de reduzir o lixo eletrônico, seriam consumidos menos recursos e emitidos menos gases de efeito estufa, resumiu o governo de Berlim. Os estados da Turíngia e da Saxônia, no leste da Alemanha, já tiveram experiências bem-sucedidas com bônus de reparo semelhantes. Para este ano, o governo berlinense disponibilizou um total de 1,25 milhão de euros (R$ 7,8 milhão) para o programa. A continuidade do bônus em 2025 ainda está em aberto. UE aprovou lei de reparo Em abril, o Parlamento Europeu aprovou uma nova lei no mesmo espírito de combate ao lixo eletrônico e incentivo à economia circular, introduzindo o direito de reparo para os consumidores. A lei deve entrar em vigor até o verão de 2026. De acordo com os cálculos da Comissão Europeia, cerca de 35 milhões de toneladas de lixo são produzidas todos os anos porque produtos são jogados fora muito cedo em vez de serem consertados. Para os consumidores, o prejuízo anual estimado é de 12 bilhões de euros (R$ 74,7 bilhões). lf/ra (EPD, ots)