Avião Beluga, que se parece com baleia, faz pouso de emergência na Holanda

Um Airbus Beluga XL, que leva esse nome devido ao seu formato, que lembra uma baleia beluga, fez um pouso de emergência no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, na terça-feira, 10. As informações são do site especializado em aviação AirLive.

Segundo a publicação, ninguém se feriu. Informações do Flightradar24, que monitora voos ao redor do mundo, indica que a aeronave decolou de Saint-Nazaire, na França, às 13h30 do horário local, e tinha como destino a cidade alemã de Hamburgo.

As localidades tanto de partida quanto de destino possuem fábricas da Airbus, segundo a AirLive, e o Beluga estaria transportando peças de uma unidade para outra. Entretanto, quando atingiu a altura de 34 mil pés (equivalente a 10 km), a tripulação declarou emergência e o voo foi desviado para o aeroporto Schiphol.