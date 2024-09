Wall Street fecha sem tendências definidas à espera de dados da inflação nos EUA

"Se Trump ou Harris brilharem verdadeiramente, poderia afetar alguns setores, por exemplo a energia renovável ou as infraestruturas", apostou o analista.

Entre os principais valores do dia, destacaram-se a Oracle (+11,44%), com resultados acima do esperado e um crescimento em suas atividades de computação na nuvem. As previsões do grupo para o atual trimestre estiveram, enquanto isso, em linha com as projeções dos analistas.

A Apple recuou (-0,36%) após a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que entendeu que a empresa se beneficiou entre 1991 e 2014 de ajudas ilegais por parte da Irlanda, que agora poderá reivindicar da companhia 13 bilhões de euros (R$ 80,6 bilhões, na cotação atual).