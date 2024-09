Ucrânia lança grande ataque de drones contra diversas regiões da Rússia

Destroços de drones caíram sobre uma residência em um subúrbio da capital russa, mas ninguém ficou ferido. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que mais de 12 artefatos foram interceptados pela defesa antiaérea sobre a cidade.

O Ministério da Defesa da Rússia informou ter "interceptado e destruído" 144 drones sobre nove regiões da Rússia, tanto nas proximidades com a fronteira com a Ucrânia quanto no interior do país.

É a segunda vez neste mês que a Ucrânia lança um grande ataque de drones contra a Rússia. No dia 1º, as autoridades russas informaram ter interceptado 158 artefatos lançados sobre 12 regiões do país. Fonte: Associated Press.