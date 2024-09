Sobe para 26 o número de migrantes mortos na costa do Senegal

Pelo menos 26 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação no domingo na costa de Mbour, no oeste de Senegal, uma nova tragédia da emigração clandestina com destino à Europa, de acordo com um balanço atualizado pela Marinha nesta terça-feira (10).

A força náutica recuperou 17 corpos nesta terça, informou a entidade nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ao todo, foram recuperados 26 corpos neste naufrágio", incluindo os nove resgatados desde domingo, dia que a embarcação "envolvida na imigração irregular" naufragou na costa de Mbour.