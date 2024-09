Segredos de golpe de Estado fracassado na Venezuela são revelados no Festival de Toronto

Tudo isso faz parte da trama de "Men of War", um documentário que estreou esta semana durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), o maior da América do Norte.

Goudreau, de 48 anos, é um veterano do exército dos EUA condecorado no Iraque e no Afeganistão, que fundou a empresa de segurança Silvercorp após sua aposentadoria médica.

Oito "mercenários", como foram chamados pelas autoridades venezuelanas, morreram em confrontos com militares, e outros 29 foram condenados pela justiça da Venezuela em maio passado.

Goudreau conseguiu fugir para o México, porém retornou mais tarde aos Estados Unidos.

Corben e Gatien dizem que o ex-agente tinha um contrato assinado com Guaidó, embora com uma cláusula de negação no estilo do filme "Missão Impossível".