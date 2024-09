Quatro alpinistas presos devido ao mau tempo foram encontrados mortos no Mont Blanc

Dois alpinistas coreanos e dois italianos, presos por três dias devido ao mau tempo perto do cume do Mont Blanc, o pico mais alto dos Alpes, foram encontrados nesta terça-feira (10) “mortos de exaustão”, disse à AFP a prefeitura do departamento francês de Haute-Savoie.

As equipes de resgate, que tiveram dificuldade para acessar o local devido às condições climáticas, encontraram primeiro os dois coreanos e, logo depois, os dois italianos, de acordo com a fonte.

Os dois grupos, cujas “famílias foram avisadas”, escalaram “sem um guia”, acrescentou a prefeitura.