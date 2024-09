Missão da SpaceX decola para primeira caminhada espacial comercial

Um bilionário, um piloto e duas funcionárias da SpaceX decolaram nesta terça-feira(10) da Flórida, nos Estados Unidos, em uma missão que marca uma nova etapa na exploração comercial do espaço, com a primeira caminhada espacial privada da história.

"Polaris Dawn decola!", anunciou a empresa de Elon Musk na rede social X - também do magnata - com foto do foguete Falcon 9 decolando do Centro Espacial Kennedy.

A decolagem foi adiada diversas vezes nas últimas duas semanas, principalmente devido ao mau tempo.