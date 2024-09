Mauricio Pochettino é o novo técnico da seleção dos Estados Unidos

O argentino Mauricio Pochettino foi nomeado novo treinador da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, da qual o país será o organizador junto com Canadá e México, anunciou nesta terça-feira (10) a federação americana de futebol (US Soccer).

O ex-técnico de Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea e Espanyol substitui o americano Gregg Berhalter, demitido em julho após uma decepcionante Copa América.

Pochettino, de 52 anos, é o treinador mais famoso a assumir o comando da seleção dos EUA e o primeiro estrangeiro desde o alemão Jürgen Klinsmann, demitido em 2016.