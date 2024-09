Lula visita Amazônia em meio a 'pandemia' de incêndios

As temperaturas elevadas secaram rios que servem para a navegação, alimentação e o abastecimento de água de moradores de localidades remotas. O governo anunciou obras de dragagem no rio Amazonas e em outras vias fluviais, além da entrega de purificadores de água.

“A gente leva muito a serio essa necessidade do combate à seca, ao desmatamento, aos fogos", afirmou Lula em São Sebastião do Curumitá, Amazonas. Acompanhado de ministros, o presidente visitou comunidades ribeirinhas que sofrem os efeitos da pior seca no país.

O país enfrenta uma seca histórica, que especialistas associam às mudanças climáticas. Seu resultado são incêndios que se propagam com mais facilidade e deixam nuvens de fumaça que se estenderam a países vizinhos, como Uruguai e Argentina.

A nova estrutura foi uma promessa de campanha de Lula para seu terceiro governo, idealizada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. “Esses eventos vão se tornar cada vez mais frequentes e intensos", ressaltou a ministra.

“A situação é muito delicada. Parece que as coisas pioram a cada ano", disse Lula, cuja visita à Amazônia coincidiu com uma audiência no Supremo Tribunal Federal visando a medidas para conter os incêndios, que também atingem o Pantanal.

O ministro Flávio Dino determinou a convocação, em um prazo de cinco dias, de mais bombeiros para trabalhar nos estados mais fortemente afetados pelo fogo e a ampliação do número de aeronaves usadas no combate às chamas, e declarou que o país vive “uma verdadeira pandemia de queimadas, que deve ser enfrentada".

Com mais de 5 mil focos ativos nesta terça-feira, o Brasil concentra 76% das áreas afetadas por incêndios na América do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados por veículos oficiais.