Lesão do capitão Martin Odegaard gera preocupação no Arsenal

O capitão do Arsenal e da Noruega, Martin Odegaard, voltou nesta terça-feira (10) à Inglaterra para passar por exames médicos depois de ter sofrido uma lesão no tornozelo durante a vitória da seleção Norueguesa sobre a Áustria (2 a 1) na véspera, em Oslo, pela Liga das Nações da Uefa.

O volante caiu no gramado chorando depois de sofrer uma torção no tornozelo em um lance com o austríaco Christoph Baumgartner e saiu do campo ajudado por seus companheiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta terça-feira, foi visto embarcando em um avião particular com a ajuda de muletas.