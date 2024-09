Kamala x Trump: veja onde assistir e horário do primeiro debate

O debate desta noite tem seu início marcado a partir das 22 horas (horário de Brasília) e terá duração de 90 minutos, com dois intervalos comerciais. Será realizado na Filadélfia, no National Constitution Center, com a rede ABC sediando e mediando a discussão.

Kamala x Trump: quem são os moderadores do debate?

O âncora e editor-chefe do "World News Tonight", David Muir, junto com a âncora do "Prime" da ABC News Live, Linsey Davis, atuarão como moderadores, de acordo com a ABC.

Kamala x Trump: regras do debate

As regras sobre os microfones ao vivo inicialmente se tornaram um ponto de discórdia para ambas as campanhas. A campanha de Harris queria que os microfones estivessem ligados o tempo todo, enquanto a campanha de Trump queria que eles estivessem ligados apenas para o candidato cuja vez fosse falar, aderindo às regras do debate da CNN, em 27 de junho.

A campanha de Harris concordou com a regra dos microfones silenciados, citando o risco de Trump faltar ao debate, mas acrescentou que Harris estava "fundamentalmente em desvantagem" pela regra, porque ela "serviria para proteger Donald Trump de trocas diretas com a vice-presidente".