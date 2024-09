Kamala e Trump se enfrentam em debate com muito em disputa

Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam nesta terça-feira (10) em um debate eleitoral no qual tentarão convencer os americanos indecisos para inclinar a balança a seu favor, em uma eleição presidencial muito acirrada.

Embora nenhuma pergunta tenha sido antecipada, os temas de debate são conhecidos. Segundo as pesquisas, a economia é a principal preocupação dos americanos e é muito provável que parte do debate seja destinado para ouvir as ideias de cada um sobre como reduzir o custo de vida.

Também devem falar sobre a migração ilegal na fronteira com o México, um dos temas preferidos do republicano, que ameaça ordenar uma deportação em massa de migrantes caso retorne à Casa Branca após a eleição de 5 de novembro.

Outro tema importante é o direito ao aborto, que Kamala defende com veemência e sobre o qual Trump prefere não se aprofundar para evitar a perda de votos.