Israel divulga imagens do túnel em Gaza onde foram achados corpos de 6 reféns

O Exército israelense exibiu, nesta terça-feira (10), imagens de um túnel estreito onde afirma ter encontrado, em 20 de agosto, os corpos de seis reféns "assassinados pelo Hamas" no sul da Faixa de Gaza.

A descoberta dos corpos dos seis reféns, capturados pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro em Israel, desencadeou uma onda de manifestações no país.

O porta-voz do Exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, mostrou na TV as condições nas quais os reféns foram encontrados no túnel.