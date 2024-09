Holanda e Alemanha empatam (2-2) na Liga das Nações

Depois de golearem na primeira rodada, Holanda e Alemanha empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (10), em Amsterdã, e continuam à frente no Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa.

A 'Oranje', que venceu a Bósnia por 5 a 2 no último sábado, e a 'Mannschaft', que no mesmo dia atropelou a Hungria por 5 a 0, fizeram um jogo movimentado.

Tijjani Reijnders colocou os holandeses na frente com apenas dois minutos do primeiro tempo, em uma rápida transição que deixou o meia do Milan cara a cara com o goleiro Marc André Ter Stegen para bater de direita e marcar.