EUA acusa Irã de fornecer mísseis à Rússia e anuncia novas sanções

Blinken explicou que os Estados Unidos e os seus aliados pretendem impor estas novas sanções contra o governo de Teerã, em particular contra a companhia aérea nacional Iran Air.

"A Rússia recebeu entregas destes mísseis balísticos e provavelmente irá usá-los dentro de semanas na Ucrânia contra os ucranianos", disse Blinken em coletiva de imprensa em Londres, ao lado do ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy.

O diplomata americano afirmou que a república islâmica seguiu em frente, apesar dos avisos do seu governo e que dezenas de soldados russos treinaram no Irã utilizando o míssil Fath-360, que tem um alcance de 120 quilômetros.

"O novo presidente e o novo ministro das Relações Exteriores do Irã afirmaram repetidamente que querem restabelecer o diálogo com a Europa. Querem que as sanções sejam reduzidas. Ações desestabilizadoras como estas terão exatamente o efeito oposto", alertou Blinken.

"Somos os aliados mais próximos, por isso estou muito satisfeito por estarmos viajando juntos, demonstrando o nosso compromisso com a Ucrânia", disse Lammy.

Blinken chegou a Londres na segunda-feira para se encontrar com Lammy e com o primeiro-ministro Keir Starmer nesta terça para compartilhar a determinação de ambos os países em ajudar a Ucrânia e resolver as suas diferenças sobre Gaza.

- Visita de Starmer aos EUA -

A visita do secretário de Estado americano precede a de Keir Starmer à Casa Branca na sexta-feira, na segunda viagem do primeiro-ministro trabalhista a Washington desde que chegou ao poder no início de julho, após 14 anos de governos conservadores.