Equador vence Peru (1-0) e segue na zona de classificação para a Copa de 2026

O Equador e seu maior artilheiro, Enner Valencia, quebraram uma sequência negativa ao vencer o Peru nesta terça-feira (10) por 1 a 0 na altitude de Quito, na oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. 'Superman' Valencia fez as pazes com o o gol e marcou, aos 54 minutos, o único da partida disputada no estádio Rodrigo Paz Delgado com uma cabeçada poderosa, após um cruzamento de Alan Franco pela direita. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com esta vitória, 'La Tricolor' soma 11 pontos e sobe para a quarta colocação na tabela, na zona de classificação direta para a Copa do Mundo. Além disso, ganha uma injeção de moral ao encerrar um jejum de mais de uma década sem conseguir vencer o vizinhos e rivais peruanos em Eliminatórias.

O Equador receberá o Paraguai em Quito no dia 10 de outubro, enquanto o Peru, lanterna com três pontos, enfrentará o Uruguai em casa. Com um esquema 3-5-2, a seleção peruana lutou desde o início para conquistar os três pontos na altitude de Quito (2.850 metros acima do nível do mar) com o objetivo de deixar a lanterna, que ocupa desde a quarta rodada. Mas os donos da casa souberam controlar o jogo e pressionaram continuamente o gol de Pedro Gallese.

O primeiro tempo aconteceu praticamente no campo do visitante, que soube resistir aos ataques dos jogadores comandados pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, que optou por um 3-4-3 ofensivo com o qual se apropriou de 80% das ações. Com um elenco jovem cuja média de idade é de 25 anos, o Equador mostrou que ainda precisa de tempo para se adaptar à ideia de jogo de Beccacece, que estreou na derrota por 1 a 0 para o Brasil, na semana passada, em Curitiba. "Sabíamos que seria uma partida muito acirrada (...) Este é um jogo longo e sabemos que em casa temos que nos fortalecer", disse após o jogo o meio-campista Pedro Vite (do Vancouver Whitecaps, MLS) que disputou sua segunda partida pela seleção tricolor.