Dominique Pelicot não testemunhará nesta terça em julgamento por dopar a esposa para que fosse estuprada

Dominique Pelicot, o principal acusado no julgamento por drogar a esposa para que ela fosse estuprada por desconhecidos, continua doente e não poderá prestar depoimento nesta terça-feira (10), anunciou o presidente do tribunal de Avignon, sul de França, onde ele é julgado.

O magistrado que preside ao julgamento, Roger Arata, acrescentou que, com a concordância das partes civis, está examinando, portanto, uma "suspensão do julgamento", que pode durar vários dias devido ao estado de saúde do réu.

"A senhora Pelicot e seus filhos não desejam testemunhar sem que ele esteja presente", confirmou um dos seus advogados, Stéphane Babonneau. "É absolutamente necessário que o senhor Pelicot receba tratamento médico e possa comparecer ao processo".