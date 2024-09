Corinthians anuncia contratação do peruano André Carrillo

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do meio-campista peruano André Carrillo, que estava sem clube e chega para tentar ajudar a equipe paulista a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Carrillo, que chegou a São Paulo na segunda-feira, assinou contrato até 31 de julho de 2025, informou a diretoria corintiana em comunicado.

A contratação do peruano de 33 anos coincide com a chegada do atacante holandês Memphis Depay, principal reforço do Corinthians para o segundo semestre.