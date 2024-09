Confronto entre dissidentes das Farc deixa ao menos 12 mortos em área rural da Colômbia

Ao menos 12 pessoas morreram no fim de semana em uma área rural do oeste da Colômbia devido a disputas internas entre rebeldes dissidentes das Farc pelos lucros do narcotráfico, informaram autoridades nesta terça-feira (10).

"Sete homens e cinco mulheres morreram nesses eventos", sendo que oito pertenciam à Frente Jaime Martínez do Estado Maior Central (EMC), a maior dissidência das Farc, que rejeitou o acordo de paz de 2016, afirmou o ministro da Defesa, Iván Velásquez, após uma reunião na região.

De acordo com moradores, os eventos ocorreram na noite de domingo no povoado Sagrada Família, próximo ao porto de Buenaventura, no departamento de Valle del Cauca, uma região na costa do Pacífico considerada um corredor do narcotráfico com forte presença do EMC e de outras guerrilhas, como o Exército de Libertação Nacional (ELN).