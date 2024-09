Charles III visitará Austrália e Samoa em sua primeira grande viagem desde diagnóstico de câncer

O rei Charles III e sua esposa Camilla visitarão Austrália e Samoa de 18 a 26 de outubro, na primeira grande viagem do monarca desde que ele anunciou em fevereiro que estava com câncer, informou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira (10).

Charles e Camilla começarão a visita pela Austrália, da qual o rei é chefe de Estado, de 18 a 23 de outubro, em Canberra, onde conversarão sobre o impacto da mudança climática com funcionários do Jardim Botânico Nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O monarca, de 75 anos, também se reunirá com pesquisadores da Agência Nacional de Ciências da Austrália para discutir as consequências dos incêndios, cinco anos após as chamas que devastaram regiões inteiras do país.