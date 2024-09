Cápsula 'Hyperloop' é testada nos Países Baixos para conectar cidades europeias em poucas horas

Viajar de uma cidade europeia para outra em uma cápsula movida a 700 km/h poderá em breve ser uma realidade, afirma uma empresa holandesa após um primeiro ensaio promissor no centro de testes construído nos Países Baixos.

Dentro de um túnel branco de 420 metros de comprimento no European Hyperloop Centre, o trem coberto de listras pretas e cinzas começa a levitar antes de partir, seguindo as instruções do centro de controle.

Por enquanto, sua velocidade é baixa, de 30 km/h, mas seus operadores esperam chegar a 100 km/h antes do final do ano.