Canadá acusa China de competição desleal e avalia impor novas tarifas

Em uma declaração, seu gabinete acusou a China de concorrência desleal nestes setores e disse que a situação "ameaça os trabalhadores e negócios canadenses".

A consulta sobre "potenciais sobretaxas em resposta a práticas comerciais injustas" por parte da China buscará a opinião da indústria sobre a aplicação dos novos impostos e o momento de sua eventual entrada em vigor, acrescentou.

Anunciada em agosto, a decisão do Canadá de aumentar as tarifas aduaneiras sobre veículos elétricos chineses replica uma medida semelhante dos Estados Unidos, que busca evitar uma onda de vendas de carros com fabricação subsidiada por Pequim na América do Norte.