As cinco principais medidas do programa de Trump

Expulsar migrantes, fomentar a indústria petrolífera e as criptomoedas são algumas das medidas prometidas pelo candidato republicano Donald Trump canso vença as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

- Viva o petróleo -

Trump rejeitou o Acordo de Paris durante seu primeiro mandato (2017-21).

Se for eleito novamente, promete "acabar rapidamente com a grande fraude verde", ou seja, as centenas de bilhões de dólares atribuídos ao clima pela administração do democrata Joe Biden.