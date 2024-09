Argentina estreia na Copa Davis com derrota (2-1) para o Canadá

A Argentina perdeu por 2 a 1 para ao Canadá, nesta terça-feira (10), em Manchester, pela primeira rodada do grupo D da Copa Davis, que se completa com Grã-Bretanha e Finlândia e no qual as duas primeiras nações classificadas disputarão a 'Final 8' em Málaga entre os dias 19 e 24 de novembro.

Os dois duelos de simples foram vencidos com relativa facilidade pela equipe canadense, campeã da Davis em 2022.

Denis Shapovalov venceu Francisco Cerúndolo por 7-5 e 6-3, enquanto Felix Auger-Aliassime derrotou Sebastián Báez com um duplo 6-3.